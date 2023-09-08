Молодого человека вовремя доставили в больницу Фото из архива КП

В Сочи полицейские спасли 18-летнего парня с приступом удушья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло на улице Ленина в Адлерском районе. К госавтоинспекторам обратился мужчина, который просил помочь его 18-летнему сыну. У молодого человека случился приступ астмы.

Майор полиции Андрей Чернышев и капитан полиции Евгений Золотухин посадили юношу в служебный автомобиль с проблесковыми маячками, специальными звуковыми сигналами и доставили в больницу.

«В настоящее время жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает», – уточнили в краевой полиции.