Команда, без которой нам не жить: Wink и more.tv представили трейлер сериала «ФК Родина» с Романом Евдокимовым

Фото: Южный пресс-центр «Ростелекома»

Видеосервисы Wink и more.tv представили официальный трейлер 8-серийной криминальной спортивной комедии «ФК Родина» (18+). Главную роль в проекте исполнил Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»), режиссером выступил Иван Плечев («Солдаут»). Проект пополнит линейки Wink Originals и more originals, премьера состоится осенью 2023 года.

Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Prospect Production — создатели молодежного хита «Трудные подростки» (more originals), который стал победителем таких престижных премий, как «Большая цифра», Национальная премия в области веб-индустрии и Effie Awards Russia.

По сюжету провинциальная футбольная команда «Родина» в разгар сезона лишается финансирования и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения игроки идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но всё идет не по плану, и футболисты оказываются должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.

«Я влюбился в историю после первой встречи с режиссером Ваней Плечевым. Прочитав сценарий, я увидел во многом реалистичное кино, а на встрече Ваня дал ключ к истории — это взрослая сказка. Ваня очень зажег меня персонажем и своим видением мира, в котором история происходит. У нас сложился крутой каст и мы очень доверяли друг другу, поэтому всё было легко. Переплыть реку вчетвером на тонущей лодке, врезаться на “буханке” в березу, повисеть вниз головой на футбольных воротах, пока по вам лупят мячом, — нам всё было в кайф. Уверен, зритель увидит, что мы делали всё в удовольствие и на полную катушку», — говорит Роман Евдокимов, исполнитель главной роли.

«Для меня было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, — эмоции, радость и страсть, которые всем дарит эта игра. На мой взгляд, этот киносериал может быть близок очень широкой аудитории. Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям», — отмечает Иван Плечев, режиссер сериала.

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