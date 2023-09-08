Краснодар вошёл в топ-10 по количеству заявок на международный конкурс по искусственному интеллекту

Фото: пресс-служба Сбербанка

Продолжается командный этап AI Challenge — международного детского конкурса по искусственному интеллекту (ИИ) от Сбера и Альянса в сфере искусственного интеллекта. Конкурс объединяет детей со всего мира и помогает начать использовать технологии ИИ, в том числе для решения задач, актуальных для бизнеса.

Сегодня в AI Challenge принимают участие ребята из 35 стран мира, в том числе Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Узбекистана и других. Российские города лидируют по количеству заявок на конкурс, среди которых Краснодар занял четвёртое место.

Фото: пресс-служба Сбербанка

По мнению Татьяны Сергиенко, управляющего Краснодарским отделением Сбербанка, искусственный интеллект сегодня является одним из передовых направлений в области информационных технологий. Сбер, как один из лидеров цифровой отрасли, активно поддерживает развитие ИИ, совместно с партнёрами организовывает конкурсы, акселераторы и обучает молодёжь технологическому предпринимательству. Краснодар является одним из лидеров по числу участников конкурса AI Challenge – благодаря подобным проектам сфера IT становится всё популярнее, делая Краснодар одним из ведущих регионов IT-отрасли страны.

Кейсы для конкурса предоставили компании Альянса в сфере искусственного интеллекта, который объединяет технологических лидеров своих отраслей для развития искусственного интеллекта в России.

Во время командного этапа участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания по использованию ИИ в одном из пяти направлений конкурса: медицине от Лаборатории искусственного интеллекта Сбера, креативных индустриях от Sber AI, эффективном производстве от Северстали, анализе изображения и видео от VK, сельском хозяйстве от Уралхима.

Все этапы AI Challenge проводятся на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований и IT-чемпионатов.

На сегодняшний день самая популярная у участников конкурса задача — по направлению «Медицина». Её авторы — эксперты Лаборатории искусственного интеллекта Сбера. Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются одной из основных причин смертности в России и мире, поэтому их ранняя диагностика способна кардинально сократить смертность населения и в целом повысить общий уровень долголетия нации. Участникам предлагается построить ML-модель, позволяющую диагностировать сердечные патологии по ЭКГ-сигналам.

Участники до 18 лет вне зависимости от того, где они находятся, могут пройти регистрацию до 27 сентября 2023 года включительно. Участие в конкурсе бесплатное.