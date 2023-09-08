Юрий Бурлачко: «Депутаты ЗСК всегда готовы к рассмотрению предложений по поддержке сельхозпредприятий»

Руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко побывал с рабочей поездкой в Северском районе, где вместе с председателем комитета Заксобрания по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергеем Орленко ознакомился с ходом осенней уборочной кампании на базе одного из крупнейших сельхозпредприятий муниципалитета.

Юрию Бурлачко продемонстрировали, как проходит уборка кукурузы и подсолнечника. По данным регионального Минсельхоза, по состоянию на начало сентября их урожайность в крае превышает прошлогодние показатели и составляет, соответственно, 70 и 30 центнеров с гектара.

Комментируя итоги рабочей поездки, руководитель Законодательного Собрания отметил, что в сложившихся условиях особую роль в дальнейшем развитии АПК играют его наукоемкость, разработка и применение на практике новых отечественных технологий.

«Безусловно, современные технологии - это неотъемлемая часть нашего агропрома и важное звено в реализации политики импортозамещения. Но, тем не менее, фундаментальной основой для стабильного функционирования сельского хозяйства на ближайшие годы являются семена нашей собственной селекции. Они позволят не только сэкономить на закупке импортного материала, но и будут гарантировать продовольственную безопасность и края, и страны», - сказал Юрий Бурлачко.

При этом председатель ЗСК напомнил - первого сентября в силу вступили отдельные положения федерального закона о семеноводстве. В них четко прописаны основные понятия, определяющие вектор реализации агрополитики в сфере семеноводства, а один из пунктов посвящен селекции.

«В соответствии со вступившими в силу положениями мы продолжим совершенствовать краевое законодательство в части развития на Кубани семеноводческой отрасли. Депутаты ЗСК всегда готовы к обсуждению и рассмотрению предложений по расширению поддержки сельхозпредприятий и улучшению качества производимой ими продукции», - заключил руководитель краевого парламента.