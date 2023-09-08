Движение по поврежденной части Крымского моста запустят в ближайшие 10 дней Фото: Виталий ПАРУБОВ

Движение по поврежденной части Крымского моста запустят в ближайшие 7-10 дней. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин после открытия участка трассы М-12.

В настоящее время новый пролет смонтирован. Специалисты уложат на участке асфальт, подготовят освещение и установят барьерные ограждения.

«Еще несколько дней, неделя - 10 дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим», – цитирует Марата Хуснуллина ТАСС.

Уточняется, что после этого специалисты начнут восстанавливать действующую часть моста.

Напомним, в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. Во время атаки БПЛА было повреждено дорожное полотно.