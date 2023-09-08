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НовостиОбщество8 сентября 2023 14:00

На Кубани в колледжах и техникумах начали работать советники директоров по воспитанию

83 советника директора по воспитанию приступили к работе в колледжах и техникумах Кубани
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в колледжах и техникумах начали работать советники директоров по воспитанию. К новой должности приступили 83 профессионала.

«Краснодарский край вошел в проект «Навигаторы детства» в 2022 году. В этот период в школах края работали более 1,2 тысячи советников. В течение всего года они создавали условия для успешной социализации каждого ребенка и стали для них наставниками», - сообщила региональный координатор Вероника Ковалева.

Уточняется, что при участии советников за год удалось организовать более 13 тысяч различных событий. Из них 400 мероприятий провели к памятным датам и государственным праздникам.