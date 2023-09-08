В Краснодаре досрочно расселили аварийные дома по краевой программе Фото: krd.ru

В Краснодаре досрочно расселили аварийные дома по краевой программе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, из 27 многоэтажек переселили 777 человек. Краснодарцы проживали в 264 собственных квартирах и 32 помещениях по договору социального найма.

При расселении аварийных домов жильцам выплачивают компенсацию за изымаемое жилье. В другом случае им предоставляют благоустроенные квартиры. В настоящее время расселение продолжают по муниципальной программе – на средства местного бюджета.

С начала 2022 года аварийными и подлежащими сносу в Краснодаре признали 155 многоэтажек площадью 46,8 тысячи кв. метров.