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НовостиОбщество8 сентября 2023 14:05

В Краснодаре досрочно расселили аварийные дома по краевой программе

777 краснодарцев переселили из аварийных домов
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре досрочно расселили аварийные дома по краевой программе Фото: krd.ru

В Краснодаре досрочно расселили аварийные дома по краевой программе Фото: krd.ru

В Краснодаре досрочно расселили аварийные дома по краевой программе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, из 27 многоэтажек переселили 777 человек. Краснодарцы проживали в 264 собственных квартирах и 32 помещениях по договору социального найма.

При расселении аварийных домов жильцам выплачивают компенсацию за изымаемое жилье. В другом случае им предоставляют благоустроенные квартиры. В настоящее время расселение продолжают по муниципальной программе – на средства местного бюджета.

С начала 2022 года аварийными и подлежащими сносу в Краснодаре признали 155 многоэтажек площадью 46,8 тысячи кв. метров.