В Краснодаре 40-летняя женщина уехала на Hyundai Solaris и пропала

Ольга Злищева пропала 5 сентября Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Краснодаре третьи сутки ищут пропавшую 40-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Ольга Злищева исчезла 5 сентября. Женщина уехала на автомобиле Hyundai Solaris в неизвестном направлении. Когда пропавшая не вернулась домой и перестала выходить на связь, родственники забили тревогу.

Известно, что Ольга ростом 174 см, плотного телосложения имеет светло-русые волосы и зеленые глаза. В момент исчезновения она была одета в белую блузку, голубые джинсы и черные босоножки.

Всех, кто видел Ольгу Злищеву или знает, где она может находиться, просят обратиться по телефонам 8(968)3005015, 8(903)4528779 либо на горячую линию отряда 8 (800) 700 5452.