В Сочи прошла встреча учителей, министра просвещения России и главы Кубани

Министр просвещения России и губернатор Краснодарского края встретились с педагогами города Сочи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретились с учителями города Сочи. Во время большого педсовета собравшиеся обсудили развития образовательной сферы, важность профессии педагога и введение новых стандартов.

«В Год педагога и наставника на первом плане стоит значимость профессии учителя. Спасибо учителям за их благородный труд. Передавать свои знания воспитанникам – непростая задача, с которой вы отлично справляетесь. Мы уделяем повышенное внимание развитию инфраструктуры по всей стране, созданию комфортных условий обучения, поддержке наших педагогов, и наша общая задача, зона ответственности в том числе на местах – создавать учителям достойные условия труда. Призываю всех коллег из регионов сделать для этого все необходимое», – заявил глава Минпросвещения России.

Вениамин Кондратьев рассказала, что на Кубани помимо строительства школ и детских садов, постоянно расширяют пакет мер поддержки учителей В 2023 года кубанские педагоги будут получать ежемесячную надбавку в размере 5 тысяч рубле. Также поощряют школьных наставников, воспитавших стобалльников и победителей олимпиад.

Затем прошла торжественная церемония награждения сочинских педагогов, добившихся выдающихся результатов на профессиональном поприще. Нагрудный знак минпросвещения «За верность профессии» получили учителя математики гимназии №6 Людмила Зиновьева и гимназии №8 Мариам Мартиросян, а также преподаватель начальных классов гимназии №5 Таиса Козеева. Учитель русского языка школы №80 Юлия Исаева была удостоена ведомственного знака «За молодость и профессионализм».