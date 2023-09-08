В Северском районе депутат Госдумы РФ Николай Долуда провел прием граждан

Депутат Госдумы РФ Николай Долуда провел личные приемы граждан в Северском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Северском районе 8 сентября работала приемная депутата Госдумы РФ Николая Долуда. Атаман Всероссийского казачьего общества ответил на вопросы казаков и жителей муниципалитета.

«Россию подвергли санкциям по требованиям западных стран, фактически против нас ведется борьба со стороны всей Западной Европы и блока НАТО, которые также поставляют ВСУ различные вооружения. США развязали множество войн и конфликтов по всему миру за многие десятилетия. Однако, наше дело правое и победа будет за нами», – прокомментировал Николай Долуда.

Во время встреч с гражданами прозвучали просьбы помочь со строительства автобусной остановки и покупки хоккейной экипировки для тренировок местной команды. Молодежь Северского района пожаловалась на нехватку военно-патриотических стрелковых клубов при школах. Николай Долуда заверил, что взял вопросы на контроль и будет содействовать их решению.