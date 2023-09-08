На Кубани создадут 10 консультационных центров для родителей

Девять учреждений Кубани прошли федеральный отбор на создание консультационных центров для родителей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае на базе 10 детских образовательных учреждений появятся консультационные центры для родителей. Там папы и мамы смогут получить помощь педагогов-психологов, учителей-логопедов и дефектологов.

«Девять учреждений Кубани прошли федеральный отбор на создание консультационных центров для родителей. Это краснодарские детсад «Сказка», детсад №24 и начальная школа «Счастливое детство», краевой Центр диагностики и консультирования, Университет профессионального образования, детсад №49 Новороссийска и детсад №15 Северского района, детсад №37 Армавира и детсад №16 «Пчелка» Анапы», – рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Разрешение на работу консультационных центров выдал федеральная комиссия. Эксперты рассмотрели почти 340 заявок, из которых выбрали 155 учреждений. Всего в Краснодарском крае 2019 открыты 26 таких центров. Специалисты провели года более 500 тысяч консультаций.