Гидов из Краснодарского края подготовят для работы на выставке-форуме «Россия»

Кубанские экскурсоводы пройдут обучение для участия в международной выставке-форуме «Россия». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские гиды смогут принять участие в международной выставке-форуме «Россия», но для этого им придется пройти обучение и сдать тесты. К работе на конкурсе планируют привлечь 2 тысячи человек. Заявочная кампания конкурса для экскурсоводов «Проводники смыслов России» продлится до 15 сентября. Участвовать могут лишь гиды-экскурсоводы с лицензией, профессиональные переводчики, краеведы, блогеры, аниматоры и актеры театра и кино. Возраст участников не должен превышать 22 лет.

«Выставка-форум «Россия» – крупнейший проект последних десятилетий, который объединит всю страну. Краснодарский край в рамках форума презентует свой туристический потенциал, а также познакомит с главными достижениями в различных отраслях – экономике, здравоохранении, образовании, культуре, спорте, промышленности и сельском хозяйстве. Для качественного экскурсионного обслуживания детско-юношеских и молодежных организованных групп на выставке важно, чтобы на стендах работали опытные квалифицированные экскурсоводы», – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

После успешного конкурсного отбора конкурсанты пройдут программу из четырех модулей. Затем следует защита, по итогам которой участники получат удостоверение о повышении квалификации.