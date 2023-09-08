Губернатор Кубани рассказал о достопримечательностях Новороссийска

Городская набережная Новороссийска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Новороссийска. Новая локация продолжила цикл #МаршрутыКубани в социальных медиа. По мнению губернатора Краснодарского края, история Новороссийска богата трагическими и легендарными моментами. Среди достопримечательностей особенно выделяется Суджукская лагуна, Абрау-Дюрсо и площадка для театрализованных представлений «Арена Колизей».

«Высокий летний сезон на нашем побережье завершен. Но Краснодарский край уже давно стал круглогодичным курортом. В «бархатный» сезон в наших приморских городах особенная атмосфера. Совсем скоро городу-герою Новороссийску исполнится 185 лет. За свою историю он пережил много трагических и легендарных моментов. Сейчас это не только крупный промышленный центр и порт, но и точка притяжения для любителей гастротуризма и активного отдыха», – считает Вениамин Кондратьев.

При поездке в Новороссийск нельзя оставить без внимания мемориальный комплекс «Малая Земля», посвященный высадке десанта Цезаря Куникова зимой 1943 года. Эта одна из самых трагических страниц истории города. Оборона Малой земли длилась 225 дней. На городской набережной стоит взять экскурсию на крейсер «Михаил Кутузов». В 2002 году боевой корабль Черноморского флота стал музеем и пришвартован в порту Новороссийска.