В Адыгее 65-летня женщина не справилась с управлением автомобиля и перевернулась

Водитель машины доставлен в больницу с травмами. Фото: t.me/mvd01ra

В Адыгее 8 сентября на 88 километре автодороги Р-217 «Кавказ» произошла авария. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 65-летняя жительница Краснодара, не справилась с управлением автомобиля, в результате чего выехала на полосу встречного движения, а затем съехала в кювет и перевернулась.

«В результате аварии сама женщина получила различные травмы и была госпитализирована», - уточнили сотрудники ведомства.

Сейчас полицейские проводят проверка. Причины произошедшего устанавливаются. После чего будет принято процессуальное решение.