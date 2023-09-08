В Майкопе семья председателя садового товарищества украла более 630 тысяч рублей

Семья председателя садового товарищества по фиктивным договорам вывела 631 тысячу рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Председатель одного из садовых товариществ под Майкопом стал фигурантом уголовного дела, заведенного по статье мошенничество. Как рассказали в республиканском следкоме, на протяжении года фигурант уголовного дела заключал фиктивные договора на оказания услуг, которые не выполнялись.

«С декабря 2021 года по декабрь 2022 года он заключал от имени товарищества договоры на оказание различных услуг со своей супругой, которая фактически каких-либо услуг товариществу не оказывала. На основании фиктивных договоров на ее счета перечислены денежные средства в общей сумме более 631 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств хищения денежных средств председателем садового товарищества.