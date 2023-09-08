В Краснодаре открылась выставка «Взрослые эмоции глазами детей»

Фото: Денис Яковлев, «Краснодарские известия»

В Краснодаре открылась совместная фотовыставка «Союза многодетных семей «Кубанская семья» и «Краснодарских известий». В зале Дома культуры Центрального округа разместили фотоснимки 18 юных участников проекта. Это дети из многодетных семей краевого центра, которым фотограф Дарья Паращенко предложила почувствовать себя взрослыми. Так, одна девчушка перевоплотилась в папу-рыбака, а другая в маму-футбольную болельщицу. После, каждую фотоработу сопроводили юмористической подписью.

«Для меня было важно, чтобы дети оставались собой, даже перевоплощаясь в кадре во взрослых. Радостно было наблюдать их живые эмоции, слушать наивные, но искренние ответы на вопросы. Нам, взрослым, следует учиться у малышей честности, открытости, умению не оглядываться на мнение окружающих», - рассказывает автор проекта Дарья Паращенко.

Работа над выставкой заняла ровно месяц. Затем из сотни кадров были выбраны 20 самых удачных. Коллектив «Краснодарских известий» планирует принять участие с фотопроектом «Взрослые эмоции глазами детей» во всероссийском социальном конкурсе.