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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 21:08

В магазин Краснодара поступила зараженная вирусом свиней мясная продукция

ДНК вируса африканской чумы свиней нашли в пробах продукции, отобранной в продуктовом магазине на улице Уральской
Евгения ХАЛИКОВА
В мясном магазине обнаружили генетический материал африканской чумы свиней.

В мясном магазине обнаружили генетический материал африканской чумы свиней.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из продуктовых магазинов Краснодара по улице Уральской специалисты обнаружили мясную продукцию, зараженную вирусом африканской чумы свиней. Согласно сопроводительным документам товар был привезен из Кущевского района.

«Из холодильной камеры магазины, были отобраны образцы свиноводческой продукции и сырья была выявлены ДНК вируса африканской чумы свиней», - подтвердили в департамент ветеринарии Краснодарского края.

Согласно протоколу, холодильные камеры торговой точки продезинфицировали. Также специальной обработке подвергли инвентарь, одежду сотрудников и транспорт компании. На территории магазина ввели карантин, в течении которого подобные обработки повторятся еще несколько раз.

Напомним, 6 сентября зараженное мясо было изъято в магазине, расположенного в Тимашевске. Ранее в Крыловском, Кущевском и Брюховецком районах были локализованы вспышки заболевания.