Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/706246/

Школам Кубани предлагают присоединиться к класчасу по искусственному интеллекту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Специалисты Московского физико-технического института разработали методические материалы для проведения классного часа «RuCode. Искусственный интеллект. Такие программы позволяют заинтересовать ребят перспективным и востребованным направлением, а также подготовить их к поступлению в технические вузы на востребованные специальности», - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Мероприятие пройдет с 11 по 22 сентября.