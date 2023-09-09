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НовостиОбщество9 сентября 2023 8:23

Школам Кубани предлагают присоединиться к класчасу по искусственному интеллекту

Всероссийский классный час по искусственному интеллекту пройдет с 11 по 22 сентября
Ева МУР
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/706246/

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/706246/

Школам Кубани предлагают присоединиться к класчасу по искусственному интеллекту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Специалисты Московского физико-технического института разработали методические материалы для проведения классного часа «RuCode. Искусственный интеллект. Такие программы позволяют заинтересовать ребят перспективным и востребованным направлением, а также подготовить их к поступлению в технические вузы на востребованные специальности», - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Мероприятие пройдет с 11 по 22 сентября.