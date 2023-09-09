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9 сентября 2023 8:32

Глава минздрава Кубани сообщил о взломе своей страницы в соцсети

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов якобы рассылал сообщения врачам
Ева МУР
Евгений Филиппов. Источник: минздрав Кубани

Евгений Филиппов. Источник: минздрав Кубани

Глава минздрава Кубани сообщил о взломе своей страницы в соцсети. Об этом Евгений Филиппов написал в своем Телеграм-канале.

- Уважаемые коллеги! В комментариях на моей странице в телеграм появилась информация, что от своего имени я пишу врачам о возможных звонках из МЗ РФ. Эта информация ложная! Будьте бдительны, не отвечайте на такие сообщения и на звонки! - предупредил он.

Действительно, в комментариях врач опубликовала пост, что Евгений Филиппов от своего имени сообщает о некой базе врачей, которая стала доступна мошенникам и дает инструкции, как действовать в этой связи.