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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 12:44

В Краснодаре предупредили о липовых аккаунтах чиновников мэрии в соцсетях

В администрации кубанской столицы просят читать только официальные каналы властей города
Ева МУР
От имени главы Краснодара тоже создавали фейковый аккаунт

От имени главы Краснодара тоже создавали фейковый аккаунт

В Краснодаре предупредили о липовых аккаунтах чиновников мэрии в соцсетях. Об этом сообщили в администрации кубанской столицы.

- Неизвестные создают поддельные каналы от имени руководства города, будьте предельно внимательны, - пояснили в мэрии.

Что содержат фейковые каналы, не сообщается.

Напомним, ранее министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов предупредил, что его страницу в соцсети взломали и рассылают сообщения врача мошеннического толка.