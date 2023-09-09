От имени главы Краснодара тоже создавали фейковый аккаунт

В Краснодаре предупредили о липовых аккаунтах чиновников мэрии в соцсетях. Об этом сообщили в администрации кубанской столицы.

- Неизвестные создают поддельные каналы от имени руководства города, будьте предельно внимательны, - пояснили в мэрии.

Что содержат фейковые каналы, не сообщается.

Напомним, ранее министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов предупредил, что его страницу в соцсети взломали и рассылают сообщения врача мошеннического толка.