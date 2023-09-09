Никто не подтвердил факта задержания

Задержание диверсанта в районе на Кубани назвали ложью. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В соцсетях и мессенджерах, а также некоторых СМИ распространяется заведомо ложная информация о задержании диверсанта в Белореченском районе. 8 сентября бдительные жители, действительно, сообщили о подозрительном мужчине. При проверке правоохранительными органами установлено, что житель РФ не причастен к деятельности террористических или экстремистских организаций, любит природу и путешествовать по России. Напоминаем о важности доверять только официальным источникам информации», - уточнили в ведомстве.

Напомним, в Краснодарском крае 9 сентября проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки закроются в 20 часов. 10 сентября выборы продолжатся.