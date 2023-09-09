В Краснодарском крае зафиксировали явку на выборы 9 сентября

Выборы

В Краснодарском крае зафиксировали явку на выборы. По данным Крайизбиркома на 16 часов, на избирательные участки 9 сентября пришли 13,5 процентов.

Самая высокая - в Тихорецком районе. Здесь в первый день голосования бюллетени заполнили 22 процента голосующих.

Эксперты отмечают, что это хорошие цифры активности грождан для первой половины выборного дня.

- По нашим данным, жалобы в крайизбирком не поступали, - рассказал Сергей Петухов, член Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан в Краснодарском крае.

Избирательные участки будут открыты до 20 часов. 10 сентября они вновь откроются с 8 часов.