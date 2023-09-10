На Кубани стартовал основной день выборов в органы местного самоуправления Фото из архива КП

На Кубани стартовал основной день выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В крае открылись 765 избирательных участков 10 сентября.

В местах голосования задействованы независимые наблюдатели. Общественный обеспечивают около 5,5 тысяч человек. Это полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки. Кроме того, процесс голосования освещают свыше 50 аккредитованных СМИ.

9 сентября явка на выборы в Краснодарском крае составила 24,11%. В первый день проголосовали около 268 тысяч человек.

«Жители выбирают 49 глав городских и сельских поселений, 183 муниципальных депутата», – напомнили в пресс-службе краевой администрации.

Всего в регионе проходят 62 муниципальные избирательные кампании различного уровня. Посетить избирательные участки можно до 20:00.