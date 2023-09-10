Обстоятельства аварии устанавливаются Фото из архива КП
На Кубани в массовом ДТП погиб 2-летний мальчик. Авария произошла 9 сентября около 19:10 в станице Холмской Абинского района.
Предварительно, 36-летний водитель грузовика DAF на перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с фургоном ИЖ, который поворачивал налево.
От удара авто ИЖ отбросило на встречку, где машина столкнулась с Kia Rio. Иномарка в этот момент ехала во встречном направлении.
28-летняя женщина за рулем фургона пострадала Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
«В результате ДТП погиб пассажир автомобиля ИЖ - 2-летний мальчик», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Кроме того, пострадала 28-летняя женщина за рулем ИЖ. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.