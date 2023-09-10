В Краснодаре полиция ищет вооруженного пистолетом курьера

Личность курьера устанавливают Фото из архива КП

В Краснодаре пожаловались на курьера, вооруженного пистолетом. Все произошло в хуторе Ленина.

По словам очевидцев, доставщик еды проезжал на мотоцикле. В этот момент на водителя начала лаять собака. Тогда курьер остановился, достал предмет, схожий с пистолетом, и направил на пса.

Окружающие попытались успокоить мужчину, но он продолжал целиться в животное. После этого курьер опустил пистолет и уехал.

В настоящее время полиция Краснодара проводит проверку.

«На основании выявленной в сети Интернет информации инициировано проведение проверки, по результатам которой будет установлена личность мужчины и его действиям дана правовая оценка», – сообщили в пресс-службе городского УМВД.