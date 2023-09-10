В Краснодаре проходит второй день голосования

Для обеспечения общественного порядка на всех участках дежурят сотрудники полиции. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре стартовал второй день голосования. С 8:00 открылись 65 избирательных участков в Карасунском, Прикубанском и Центральном округах по довыборам в городскую Думу Краснодара. Их работа продлится до 20:00.

«Выборы проходят без нарушений, в штатном режиме. На каждом участке работают наблюдатели, они внимательно следят за ходом голосования. Надеюсь на активную позицию и участие краснодарцев. Результаты выборов отразят интересы большинства населения. Избирательные комиссии города проделали большую работу по подготовке к выборам и обеспечению гарантий избирательных прав горожан», — рассказал глава ТИК Центральная Роман Иващенко.

Аналитики ТИК Краснодара уже проанализировали среднюю явку по Краснодару. По итогам первого дня она составила 11,49% избирателей. За процессом волеизъявления на участках следят 956 наблюдателей от общественных движений и политических партий.