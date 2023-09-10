На Кубани за прошедшие сутки появились на свет 122 ребенка

Малыши находятся под наблюдением врачей. Фото: t.me/evgeniiFilippov23

В перинатальных центрах Краснодарского края за прошедшие сутки родились 122 малыша. Акушеры рассказали, что мальчиков больше чем девочек, 62 против 60.

«В Краснодаре появились на свет 53 ребенка. В Сочи родились 20 детей. В Динском районе появились на свет 3 малыша. В Апшеронском районе родился 1 ребенок», - рассказал министр здравоохранения реегиона Евгения Филиипов.

Все малыши находятся под надзором неонатологов. Они внимательно следят за тем, как крепнут новорожденные и восстанавливаются после родов их мамы.