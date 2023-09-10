В Краснодаре отключили воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Благ цивилизации лишились жители Прикубанского внутригородского округа.

«Произошло повреждение задвижки на магистральном водоводе диаметром 300 мм. Отключены от водоснабжения семь улиц», - рассказали в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что подача воды приостановлены в дома по улицам 9-я Тихая, Высотная, Зеленоградская, Думская, Апрельская, Душистая и 5-я Дорожная. Аварийные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.