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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 7:18

В Краснодаре произошло аварийное отключение холодного водоснабжения

Без питьевой воды остались жители Прикубанского внутригородского округа
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре отключили воду.

В Краснодаре отключили воду.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Благ цивилизации лишились жители Прикубанского внутригородского округа.

«Произошло повреждение задвижки на магистральном водоводе диаметром 300 мм. Отключены от водоснабжения семь улиц», - рассказали в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что подача воды приостановлены в дома по улицам 9-я Тихая, Высотная, Зеленоградская, Думская, Апрельская, Душистая и 5-я Дорожная. Аварийные службы уже приступили к ремонтно-восстановительным работам.