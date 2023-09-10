Неделю сокращения потребления алкоголя проведут на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Неделю сокращения потребления алкоголя проведут на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В регионе пройдут профилактические мероприятия, которые приурочили ко всероссийскому дню трезвости 11 сентября и всемирному дню безопасности пациента 17 сентября.

Так, в Отрадненском районе 11 сентября состоится медицинская акция «Кубань против рака». Начало запланировано в 9:00.

Мобильный комплекс «Диспансеризация» посетит Кореновский район с 12 по 14 сентября. Специалисты начнут осмотр пациентов с 9:00.

В Краснодаре 13 сентября пройдет Школа здоровья на тему «ЗОЖ: трезвость – норма жизни». Мероприятие организуют с 11:00 до 12:00 по улице Воровского, 182, каб. 25. А 14 сентября в краевом центре состоится физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро». Зарядку проведут в 8:00 на спортплощадках домов №31 по улице Зиповской и №201 по улице Дзержинского.

В Тимашевском районе 14 сентября состоится выезд профилактического проекта «Гастропоезд». Начало – в 9:00. В этот же день акцию «Кубань – край долгожителей» организуют в Туапсинском районе. Начало запланировано в 9:00).

В Кущевской ЦРБ 16 сентября пройдет «День здоровья» под девизом «Я выбираю трезвость». Профилактическую акцию организуют с 08:00 до 13:00. А в Северский района прибудет мобильный комплекс краевой Станции переливания крови. Доноров начнут принимать в 9:00.

«Систематическое употребление алкоголя вызывает сильнейшую зависимость, ведущую к саморазрушению личности и здоровья», – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Андрей Сахаров.