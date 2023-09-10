В Краснодаре ограничат движение по улице Орджоникидзе 13 сентября

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута Фото: krd.ru

В Краснодаре ограничат движение по улице Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Участок улицы перекроют 13 сентября.

«Ограничение необходимо для проведения мероприятия в честь Дня образования Краснодарского края», – уточнили в мэрии.

Так, водители не смогут проехать с 06:00 по участку улицы Орджоникидзе от Красной до Красноармейской. Отмечается, что 12 сентября в 22:00 улицы Ленина и Орджоникидзе от Красной до Красноармейской освободят от автомобилей. С 06:00 13 сентября на улице Ленина организуют автостоянку для участников праздника.

«Движение восстановят после окончания мероприятия», – добавили в мэрии.

В этом году исполняется 86 лет со Дня образования Краснодарского края.