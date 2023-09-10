Прокуратура выясняет обстоятельства смерти 2-летнего ребенка в аварии на Кубани

В аварии погиб ребенок и пострадала его мать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Абинского района взяла на контроль расследование уголовного дела, заведенного после смертельной аварии в станице Холмской. ДТП произошло 9 сентября в 19.00. На участке автодороги «Краснодар-Верхнебаканский» столкнулись три автомобиля.

«В районе станицы Холмской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 36-летнего водителя DAF, двигавшегося со стороны города Краснодара, который не выдержал безопасную дистанцию движения и допустил столкновение с задней частью автомобиля «ИЖ 27175-030», который от удара вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «KIA Rio», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате двухлетний пассажир отечественной легковушки погиб на месте, его 28-летняя мать, бывшая за рулем автомобиля, доставлена в больницу. По данному факту следственным органом полиции было заведено уголовное дело.