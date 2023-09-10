В Историческом парке «Россия - моя история» расскажут о первых школах на Кубани

Посетители выставки увидят школьный быт прошлого века. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Историческом парке «Россия - моя история» 22 сентября откроется выставка «Листая школьные страницы». Проект посвящен развитию образования на Кубани.

«Посетители познакомятся с историей развития образования на Кубани с начала XIX века до современности. Проект расскажет о создании первых школ после переселения казаков, чем отличалось мужское и женское обучение, как появилась пионерская организация», - рассказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

Авторы - сотрудники туристско-информационного центра столицы Кубани и методисты Исторического парка. Курировали работу специалисты Института развития образования Краснодарского края. Помимо мультимедийной экспозиции посетители смогут увидеть школьную форму, ученические ранцы, книги и учебные пособия прошлого века.