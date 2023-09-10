Краснодар вошел в тройку самых дорогих мегаполисов в России по мнению жителей

Краснодар вошел в тройку самых дорогих мегаполисов в России по мнению жителей. Результаты опроса озвучили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, 49% опрошенных считают краевой центр одним из самых дорогих для проживания крупных городов в стране. Отмечается, что за два года их число сократилось. Так, в 2022 году такого мнения придерживался 51% респондентов, а в 2021 году – 57%.

32% жителей, наоборот, не считают Краснодар дорогим для жизни. Еще 19% участников опроса затруднились ответить.

Пятерка самых дорогих вещей в городе, по мнению жителей, состоит из жилья, продуктов, медицинских, бытовых, досуговых, развлекательных услуг, ЖКХ и товаров народного потребления – одежды, обуви, техники.

Первую строчку рейтинга самых дорогих крупных городов России занимает Москва. На второй позиции расположился Ростов-на-Дону. Краснодар разделил третье место с Уфой.