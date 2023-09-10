В Крымском районе избирательному участку дали имя героя России Сергея Наточего

В Крымском районе участку присвоено имя Героя России. Фото: пресс-службы администрации Крымского района.

На Кубани проходит второй день выборов. В Крымском районе выбирают главу Пригородного сельского поселения Крымского района и и главу Молдаванского сельского поселения Крымского района.

«Муниципальная власть наиболее приближена к жителям конкретных городов, сел и станиц. Каждую семью волнуют вопросы занятости, экономического и социального развития территорий, на которых они проживают. Выбирая глав и депутатов, мы сами формируем ту повестку, которую хотим видеть в нашей повседневной жизни», - прокомментировала член Общественной палаты Кубани Виолетта Гассий.

Отдельные избирательные участки в Краснодарском крае имеют статус именных. Например, участок № 26-46 в селе Молдаванском Крымского района носит имя героя России Сергея Наточего.

Начальник парашютно-десантной подготовки и поисково-спасательной службы отдела боевой подготовки управления авиации СКВО, подполковник Наточий родился на Алтае, но рос и закончил школу в селе Молдаванском.

В декабре 2001 года вертолет, в котором летел Сергей Наточий, вышел из строя из-за обледенения и мог упасть на школу. Штурману получилось увести машину подальше от населенного пункта, но Сергей Наточий погиб при крушении вертолета, прикрыв своим телом бойцов от взрыва. Мужественными и самоотверженными действиями Сергея Наточего и штурмана Олега Бондаренко, также погибшего, были спасены десятки жизней детей и взрослых, находившихся в школе, а также 16 человек на борту вертолета.