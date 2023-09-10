На Кубани ожидаются туманы 11 сентября

Ночью и утром 11 сентября ожидаются туманы Фото из архива КП

Похолодание, резко сменившее жару на Кубани, сохранится в начале недели. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В начале новой рабочей недели на Кубани сохранится пониженный температурный режим, обусловленный затоком холода и ветрами северных направлений», – отмечают синоптики.

Серьезных осадков в регионе не ожидается. Небольшие дожди местами пройдут только в предгорьях и горах. Порывы ветра усилятся до 12-14 метров в секунду.

Отмечается, что ночью и утром 11 сентября в крае ожидаются туманы.

«В горных районах температура воздуха ночью будет опускаться до 0 градусов, дневные температуры по краю будут держаться около +25 градусов и ниже, на Черноморском побережье до +28 градусов», – добавили синоптики.