На Кубани проходит экологический конкурс для школьников

В Краснодарском крае проводят экологический конкурс для школьников. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае проходят «#Эко_Игры» - это экологический конкурс для учащихся школ. Участникам необходимо преодолеть три этапа. Сначала образовательные учреждения проведут конкурс среди своих учеников. Затем из победителей сформируют сборную муниципалитета

«Школьники презентуют свои команды, примут участие в викторине и решат практическое задание по сортировке мусора. Третий - региональный этап проведут с 14 по 24 ноября. На нем команды подготовят видеоролики, в которых затронут проблемы обращения с ТКО и способы их решения», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект позволит выявить ребят, которые активно интересуются добровольческой и природоохранной деятельностью. Организаторы конкурса - «Агентство ТЭК» и краевое министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.