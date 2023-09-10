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НовостиОбщество10 сентября 2023 13:57

Артисты Кировского театра приедут с гастролями в Краснодар

В Краснодаре покажут спектакли Кировского драматического театра с 21 по 24 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Артисты Кировского театра приедут с гастролями в Краснодар Фото: dram-teatr.ru

Артисты Кировского театра приедут с гастролями в Краснодар Фото: dram-teatr.ru

Артисты Кировского театра приедут с гастролями в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Спектакли Кировского драмтеатра покажут с 21 по 24 сентября. Всего артисты выступят в Краснодарском академическом театре драмы им. Горького с шестью постановками.

Так, 21 сентября в 19:00 состоится спектакль «Дядя Ваня». 22 сентября в 11:00 пройдет выступление «Женщины Сергей Есенина, или любовь хулигана», а в 19:00 – «Шукшин. Рассказы».

23 и 24 сентября в 11:00 состоятся показы «Мэри Поппинс». 23 сентября в 19:00 артисты Кировского театра выступят со спектаклем «Осенняя кадриль», а 24 сентября в 19:00 – с постановкой «Монарх».

«Краснодарские артисты, в свою очередь, покажут представления в Кирове. Обменные гастроли проводят при поддержке администрации и министерства культуры края», – отметили в мэрии.