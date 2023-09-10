В Краснодаре жители 14 улиц остались без электроэнергии

Жители Краснодара остались без света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Вышли из строя 17 трансформаторных подстанций, которые были ответственны за энергопитание Славянского микрорайона.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключились ПС «РП-23» и трансформаторные подстанции», - рассказали в ЕДДС краевого центра.

В итоге жители улиц Круговая, Красных Партизан, Баумана, Крымская, Темрюкская, Панфилова, 4 линия, Толстого, Анапская, Сочинская, Туапсинская, Толбухина, Доватора и Славянская. На месте уже работает аварийная бригада.