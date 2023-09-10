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НовостиЗвезды10 сентября 2023 14:49

Международный джазовый фестиваль Игоря Бутмана в Сочи впервые продлится неделю

Открытие Фестиваля состоится 11 сентября в Зимнем театре
Евгения ХАЛИКОВА
Фестиваль джаза в Сочи продлится неделю. Фото: t.me/officialsochi

Фестиваль джаза в Сочи продлится неделю. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи 11 сентября стартует Международный джазовый фестиваль Игоря Бутмана. Культурное событие впервые продлится неделю. С 12 по 14 сентября на сцене Южного мола состоятся открытые концерты. Заключительный гала-концерт запланирован на 17 сентября. Пройдет он на сцене концертного зала «Фестивальный».

«На сцену выйдут Квинтет Игоря Бутмана, победительницы телешоу «Ну-ка, все вместе» Варвара Убель и трио Олега Бутмана», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

В программе фестиваля творческие встречи и мастер-классов. Молодые исполнители и ценители классической музыки смогут приять участие в образовательной программе.