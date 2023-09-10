В Новороссийске загорелся лесной участок площадь 600 кв.м

В Краснодарском крае вспыхнул очередной лесной пожар. В краевой службе МЧС сообщили о возгорании лесной подстилки в Новороссийске.

«В 17:54 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Мефодиевский Новороссийска. В 17:55 к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Прибыв на место пожарные сообщили, что огнем объята площадь 600 кв.м. Всего к ликвидации возгорания привлечено 38 человек и восемь ед. техники