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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 16:41

В Новороссийске загорелся лесной участок площадь 600 кв.м

В тушении пожара участвуют 38 человек и восемь единиц техники
Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодарском крае вспыхнул очередной лесной пожар. В краевой службе МЧС сообщили о возгорании лесной подстилки в Новороссийске.

«В 17:54 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Мефодиевский Новороссийска. В 17:55 к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Прибыв на место пожарные сообщили, что огнем объята площадь 600 кв.м. Всего к ликвидации возгорания привлечено 38 человек и восемь ед. техники