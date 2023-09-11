В художественной школе обновили фасад Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре отреставрировали фасад художественной школы им. Пташинского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы проводили по муниципальной программе «Развитие культуры».

Детской художественной школе им. В. А. Пташинского на улице Мира в 2022 году исполнилось 75 лет. Учреждение входит в число старейших художественных школ города и региона.

Школу реставрировали с мая. На фасаде обновили лепные декоративные элементы. А желтые стены перекрасили в светло-зеленый цвет.

«Здание приобрело достойный благородный вид. Уверена, в такой красивой художественной школе ребятам будет вдвойне приятнее учиться», – сказала начальник управления культуры Краснодара Ирина Удовицкая.

В 2022 году в художественной школе обновили покрытие внутреннего дворика.

В настоящее время в Краснодаре продолжается капремонт в детской школе искусств № 6 на ул. им. Гаврилова. Здесь отремонтируют санузлы, электроосвещение и выполнят отделку.