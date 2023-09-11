В Сочи благоустроили площадку для живописи на открытом воздухе

Здесь обновили фасад, кабинеты, привели в порядок прилегающую территорию.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посмотрел, как проходят занятия юных художников в школе искусств №6. Для детей в этом году благоустроили площадку для живописи на открытом воздухе.

У школы богатая история. Многие родители сегодняшних воспитанников – ее выпускники. Самому зданию более полувека, и понятно, что встал вопрос о ремонте учреждения, значимого для семей нескольких сел Адлерского района.

Работы провели при поддержке краевого и городского депутатского корпуса. Обновили фасад, кабинеты, привели в порядок прилегающую территорию.

"Мы рады, что наши дети и их родители довольны, здесь можно полностью посвятить себя творчеству. А всего в Сочи к началу учебного года провели текущие работы в каждой организации, где воспитывают и развивают наших детей, а в тридцати – капитальный ремонт", - отметил Алексей Копайгородский.