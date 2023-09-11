Легковушка столкнулась с трамваем Фото: МУП «КТТУ»

В Краснодаре приостановлено движение трамваев по улице Коммунаров из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Авария произошла утром 11 сентября на пересечении улиц Длинной и Коммунаров. Легковушки столкнулись с составом №2.

«Движение трамваев №1, 2, 5, 8, 15 временно организовано по улице Садовой», – уточнили в МУП «КТТУ».

Пассажиров просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений.