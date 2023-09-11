Кубань занимает девятое место по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес

Кубань занимает девятое место по вовлеченности жителей в малый и средний бизнес. Рейтинг регионов России составили аналитики «РИА Новости».

Так, в Краснодарском крае количество жителей, вовлеченных в малый и средний бизнес, включая ИП, превысило 1,2 млн человек. Это 44,2% из всех работающих жителей региона. В течение года число занятых в малом и среднем бизнесе выросло на 14,3%.

В общероссийской доле по этому показателю Кубань занимает 4,2%.

Соседняя Адыгея находится на 44-м месте рейтинга. Число жителей, вовлеченных в малый и средний бизнес, в республике составляет более 68 тысяч или 34,5%. В течение года рост составил 10,6%. А в общероссийской доле Адыгея занимает 0,23%.

Всего в России насчитывается свыше 29 млн или 40,7%, занятых малым и средним бизнесом. Это на 9,6% больше по сравнению с прошлогодним показателем.