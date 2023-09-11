На Кубани полицейские доставили в больницу женщину с анафилактическим шоком

Женщину вовремя доставили в больницу Фото из архива КП

На Кубани полицейские помогли доставить в больницу женщину с анафилактическим шоком. Все произошло в Тихорецке.

Водитель Toyota остановился около сотрудников ДПС на улице Меньшикова. Мужчина попросил госавтоинспекторов о помощи. В автомобиле находилась его 36-летняя жена с анафилактическим шоком. Женщине срочно требовалась помощь врачей. Но ее супруг боялся не успеть в больницу из-за пробок.

«Женщина находилась без сознания, кожные покровы приобрели синюшную окраску, счет шел на минуты», – рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Тогда старший лейтенант полиции Василий Бураков и старший сержант полиции Владимир Мусаелян включили проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на служебном автомобиле. Госавтоинспекторы сопроводили машину в приемное отделение Тихорецкой городской больницы.

К счастью, женщину спасли. Ей вовремя оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

«Супруг пострадавшей поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и неравнодушное отношение к чужой беде», – отметили в ГИБДД по краю.