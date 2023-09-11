Возгорание произошло на улице Демуса Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре загорелся склад на площади 700 кв. метров. Пожар произошел утром 11 сентября на улице Демуса.

«В 10:56 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:03 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание одноэтажного склада», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На месте происшествия задействовали 46 человек и 15 единиц техники. Тушение пожара продолжается.