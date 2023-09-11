В Славянске-на-Кубани отремонтировали 670 км линий электропередачи Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Славянске-на-Кубани отремонтировали 670 км линий электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Энергетики провели подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В частности, специалисты провели техобслуживание кабельных линий 0,4 и 10 киловольт протяженностью 3,5 км. На 140 подстанциях и распределительных пунктах отремонтировали электрооборудование.

«К работе в условиях непогоды для выполнения ремонтно-восстановительных работ подготовлено три линейные бригады и восемь единиц спецтехники», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Кроме того, специалисты расчистили от растительности трассы воздушных ЛЭП протяженностью 210 км.