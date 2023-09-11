Пожар потушили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре потушили пожар на складе по улице Демуса. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Напомним, возгорание произошло утром 11 сентября. В 11:03 по прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что горит одноэтажный склад. Огонь распространился на площади 700 кв. метров.

В 11:28 пожар локализовали. На месте происшествия организовали штаб пожаротушения и два боевых участка.

«В 13:01 полная ликвидация пожара», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Всего в тушении задействовали 52 человека и 17 единиц техники. Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.