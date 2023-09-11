Депутат ЗСК от Сочи подарил борцам новую форму

Фото: Арменак Тозлян

Сочинские спортсмены стали сильнейшими в первенстве России по борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги. В качестве награды они получили комплекты новой формы от депутата Законодательного собрания Краснодарского края Арменака Тозляна.

Накануне воспитанники спортшколы № 23 города-курорта вернулись с первенства страны по борьбе, которое проводилось в Суздале. В турнире участвовали порядка 1,5 тысяч спортсменов, представлявших 54 региона России.

Вероника Зияева в возрастной категории 12-13 лет показала лучший результат и завоевала золотую медаль в дисциплине грэпплинг-ги, а также «бронзу» в грэпплинге. Магомед Юсупов в возрастной категории 16-17 лет оказался сильнейшим в грэпплинге и грэпплинг-ги, а его брат Айнди – третьим в грэпплинг-ги.

Фото: Арменак Тозлян

Магомед Юсупов отметил, что уровень спортсменов на турнире был высоким, поэтому было очень сложно. Однако сочинские спортсмены оказались на пьедестале, что стало отличной тренировкой для воли и характера.

После возвращения с соревнований победителей поздравил депутат Заксобрания региона Арменак Тозлян. Он подарил ребятам комплекты новой формы, а также вручил благодарственные письма.

На встрече отметили, что федерация по этому виду спортивной борьбы в Сочи появилась относительно недавно и им занимаются порядка 100 человек.

- В любых новых начинаниях всегда пытаемся поддерживать талантливых ребят, уделяем большое внимание популяризации этого вида спорта. Мы за здоровый образ жизни, за спорт, за наших ребят. Всегда буду поддерживать спорт и молодежь. Поздравляю победителей Первенства, будем болеть за вас на международных соревнованиях. Не сомневаюсь, вы сможете добиться больших высот. Желаю вам успехов и удачи! – отметил парламентарий.

После небольшого отдыха спортсмены вновь вернутся к тренировочному процессу, а через несколько недель примут участие в первенстве России, которое состоится в Москве.