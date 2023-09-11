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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:14

В Сочи обсудили меры по защите субтропической растительности

В 2023 году в Сочи планируют высадить более 7,5 тысячи деревьев и кустарников
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Завершается разработка городской программы по защите окружающей среды на ближайшие три года.

Завершается разработка городской программы по защите окружающей среды на ближайшие три года.

На совещании в мэрии обсудили меры по защите уникальной субтропической растительности нашего города.

Эта работа ведется вместе с учеными и неравнодушными сочинцами, которых волнуют вопросы экологии. В Сочи на городских территориях растения непрерывно обрабатываются от вредителей и болезней. График разработан вместе с экспертами Субтропического научного центра РАН. Необходимые рекомендации получают хозяйствующие субъекты и население.

"Уникальный зеленый наряд города Сочи – это наше общее наследие, один из главных символов курорта. Важно не просто проводить обработку, но и высаживать новые растения, обеспечивать грамотный уход за ними в скверах, парках, на территории городских предприятий и во дворах жилых домов. Поручил проработать эффективный механизм, обсудим его на ближайшем заседании городского Экологического совета", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В 2023 году планируем высадить более 7,5 тысячи деревьев и кустарников, включая экзоты. Завершается разработка городской программы по защите окружающей среды на ближайшие три года. Проект сейчас обсуждают общественники.