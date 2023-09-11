В Сочи обсудили меры по защите субтропической растительности

Завершается разработка городской программы по защите окружающей среды на ближайшие три года.

На совещании в мэрии обсудили меры по защите уникальной субтропической растительности нашего города.

Эта работа ведется вместе с учеными и неравнодушными сочинцами, которых волнуют вопросы экологии. В Сочи на городских территориях растения непрерывно обрабатываются от вредителей и болезней. График разработан вместе с экспертами Субтропического научного центра РАН. Необходимые рекомендации получают хозяйствующие субъекты и население.

"Уникальный зеленый наряд города Сочи – это наше общее наследие, один из главных символов курорта. Важно не просто проводить обработку, но и высаживать новые растения, обеспечивать грамотный уход за ними в скверах, парках, на территории городских предприятий и во дворах жилых домов. Поручил проработать эффективный механизм, обсудим его на ближайшем заседании городского Экологического совета", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В 2023 году планируем высадить более 7,5 тысячи деревьев и кустарников, включая экзоты. Завершается разработка городской программы по защите окружающей среды на ближайшие три года. Проект сейчас обсуждают общественники.